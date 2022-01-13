Прямой эфир
Мир
Аэропорт Алма-Аты принял первый после возобновления работы рейс из РФ
Мир
В Польше обвинили США во втягивании России в войну с Украиной
Мир
Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранителям Казахстана
Общество
Более 60 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Общество
Правительство поручило оценить готовность больниц к распространению «Омикрона»
Армия
Истребители Су-30СМ разгромили условного противника в Забайкалье
Происшествия
На дом продюсера телепрограммы «Куклы» совершили нападение
Общество
На Дальнем Востоке выявили первый случай «Омикрон»-штамма коронавируса
Мир
Чешский премьер Фиала выругался в ходе заседания парламента
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году
Сюжет:

Мишустин заявил о рисках новых волн COVID-19

Мишустин: риски новых волн заболеваемости COVID-19 остаются
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с распространением коронавируса кардинально отличается от прошлогодней, однако риски новых волн заболеваемости всё еще остаются. Об этом сообщил в четверг, 13 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума.

«В этом году форум снова пройдет в онлайн-формате. Риски новых волн коронавируса остаются, хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней», — отметил Мишустин.

Штамм-звонок: кабмин готовится представить новые меры по борьбе с COVID
Какие ограничения могут быть введены на фоне распространения «Омикрона»

По его словам, к концу 2021 года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60%. Премьер-министр РФ добавил, что это несколько миллиардов человек.

Вместе с тем Мишустин подчеркнул, что забота о здоровье людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни являются задачей номер один для властей РФ.

Ранее в этот день премьер-министр РФ поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Отмечалось, что к 14 января Минздрав РФ должен подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

12 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание на то, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России нереалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах. По ее словам, в России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма.

Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в тот же день добавил, что «Омикрон»-штамм, по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, вызывает более щадящее течение болезни, хотя сам при этом является более заразным. По его словам, заболеваемость в РФ, конечно, ниже, чем в Европе и США.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022