Мишустин заявил о рисках новых волн COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса кардинально отличается от прошлогодней, однако риски новых волн заболеваемости всё еще остаются. Об этом сообщил в четверг, 13 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума.

«В этом году форум снова пройдет в онлайн-формате. Риски новых волн коронавируса остаются, хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней», — отметил Мишустин.

По его словам, к концу 2021 года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60%. Премьер-министр РФ добавил, что это несколько миллиардов человек.

Вместе с тем Мишустин подчеркнул, что забота о здоровье людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни являются задачей номер один для властей РФ.

Ранее в этот день премьер-министр РФ поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Отмечалось, что к 14 января Минздрав РФ должен подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

12 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание на то, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России нереалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах. По ее словам, в России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма.

Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в тот же день добавил, что «Омикрон»-штамм, по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, вызывает более щадящее течение болезни, хотя сам при этом является более заразным. По его словам, заболеваемость в РФ, конечно, ниже, чем в Европе и США.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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