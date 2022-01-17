В пресс-центре МИЦ «Известия» отвечают на актуальные вопросы о COVID-19. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в понедельник, 17 января, проходит пресс-конференция, приуроченная к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.
Каковы результаты первого года массовой вакцинации? Как противостоять «Омикрону»? Какие меры необходимы, чтобы не допустить всплеска заболеваемости? Когда будет принят закон о QR-кодах? Как в России организован процесс реабилитации переболевших COVID-19?
Участники:
- Юрий Архаров, член комитета Совета Федерации по социальной политике;
- Дмитрий Хубезов, председатель комитета Государственной думы по охране здоровья;
- Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора;
- Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением;
- Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.