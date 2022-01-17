В пресс-центре МИЦ «Известия» отвечают на актуальные вопросы о COVID-19. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в понедельник, 17 января, проходит пресс-конференция, приуроченная к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

Каковы результаты первого года массовой вакцинации? Как противостоять «Омикрону»? Какие меры необходимы, чтобы не допустить всплеска заболеваемости? Когда будет принят закон о QR-кодах? Как в России организован процесс реабилитации переболевших COVID-19?

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