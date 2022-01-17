Аблязов намерен попросить помощи у Запада для смены власти в Казахстане

Казахский банкир Мухтар Аблязов, ранее сбежавший во Францию, заявил, что уже разработал план смены власти в Казахстане и намерен обратиться к Западу, чтобы получить помощь в осуществлении замысла.

«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность», — заявил он в интервью «РИА Новости», опубликованном 17 января.

Аблязов, который заочно осужден в Казахстане за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году, не исключил, что скоро вернется в страну. Также он рассказал, что уже обратился за помощью к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане», — добавил банкир.

Также в интервью Аблязов заявил, что не принимал участие в финансировании протестов в Казахстане. По его словам, беспорядки координировались из Киева, а работу в штабе активизировали после первых протестов в республике. Тогда участники акций протеста начали звонить в штаб, где им давали указания действовать по выработанному алгоритму.

В Казахстане банкир также признан виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка. Сообщество «Демократический выбор Казахстана», которое возглавляет Аблязов, признано в стране экстремистским.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Как сообщил президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. Он добавил, что боевики, учинившие беспорядки в Казахстане, планировали захватить власть в стране. Подготовка захвата власти в стране велась профессионалами, но попытка госпереворота провалилась, сказал Токаев.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.