Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Племянника Назарбаева сняли с поста первого зампредседателя КНБ Казахстана
Мир
Порошенко назвал борьбой с оппозицией попытку не пустить его на Украину
Мир
Банкир Аблязов опроверг участие в финансировании протестов в Казахстане
Наука
Российская компания создала андроида со сверхреалистичной кожей
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в Приморском крае
Общество
«Ветераны России» призвали привлечь к ответственности Шендеровича
Мир
Джокович прилетел в Дубай после депортации из Австралии
Мир
Аблязов намерен попросить помощи у Запада для смены власти в Казахстане
Мир
У Порошенко забрали паспорт по прилете в Киев
Происшествия
В Москве инкассаторская машина сбила ребенка
Сюжет:

Аблязов намерен попросить помощи у Запада для смены власти в Казахстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казахский банкир Мухтар Аблязов, ранее сбежавший во Францию, заявил, что уже разработал план смены власти в Казахстане и намерен обратиться к Западу, чтобы получить помощь в осуществлении замысла.

«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность», — заявил он в интервью «РИА Новости», опубликованном 17 января.

Гражданские и война: в Казахстане назвали число жертв беспорядков
Стоит ли ждать новой волны протестов в республике

Аблязов, который заочно осужден в Казахстане за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году, не исключил, что скоро вернется в страну. Также он рассказал, что уже обратился за помощью к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане», — добавил банкир.

Также в интервью Аблязов заявил, что не принимал участие в финансировании протестов в Казахстане. По его словам, беспорядки координировались из Киева, а работу в штабе активизировали после первых протестов в республике. Тогда участники акций протеста начали звонить в штаб, где им давали указания действовать по выработанному алгоритму.

В Казахстане банкир также признан виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка. Сообщество «Демократический выбор Казахстана», которое возглавляет Аблязов, признано в стране экстремистским.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Как сообщил президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. Он добавил, что боевики, учинившие беспорядки в Казахстане, планировали захватить власть в стране. Подготовка захвата власти в стране велась профессионалами, но попытка госпереворота провалилась, сказал Токаев.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022