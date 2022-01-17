Зять Назарбаева покинул пост председателя нацпалаты «Атамекен»

Председатель президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев заявил о своей отставке в понедельник, 17 января.

Кулибаев — зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — говорится в его обращении к членам президиума палаты на сайте палаты.

Причину увольнения он не назвал, лишь поблагодарил коллег за совместную работу.

15 января два зятя Назарбаева были уволены с руководящих постов в крупных национальных компаниях. Супруг младшей дочери экс-президента Димаш Досанов покинул пост гендиректора, председателя правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл». Предполагаемый муж старшей дочери Назарбаева Кайрат Шарипбаев был снят с должности председатель правления «Национальной компании QazaqGaz».

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.