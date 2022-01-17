«Ветераны России» призвали привлечь к ответственности Шендеровича

Общероссийское общественное движение (ООД) «Ветераны России» ходатайствует о возбуждении уголовного дела против публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в РФ) по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ «Реабилитация нацизма». Официальное обращение в понедельник, 17 января, было направлено генпрокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Специалисты ООД провели экспертизу передачи «Особое мнение», транслируемой на радиостанции «Эхо Москвы» от 6 мая 2021 года. Ее участниками были Виктор Шендерович и ведущий Максим Курников. Они осмысливали роль СССР во Второй мировой войне.

Эксперты ООД «Ветераны России» выявили в передаче одобрение преступлений, установленных Нюренбергским трибуналом, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, неуважение к российскому обществу, сведениям о днях воинской славы и памятным датам РФ, связанных с защитой Отечества.

Они также отметили акты осквернения символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, либо унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. По мнению проводивших экспертизу членов ООД, участники передачи делали это умышленно и целенаправленно с тем, чтобы создать или подкрепить негативную смысловую установку на обесценивание роли РФ (СССР) в победе над гитлеровской Германией и нацизмом.

«Для общей характеристики проводимых торжеств по празднованию Победы 9 мая в России Виктор Шендерович использует слово «победобесие», не называя автора этой формулировки — «как кто-то давно уже замечательно сформулировал». <...> Отношение Виктора Шендеровича к современным торжествам, посвященным празднованию годовщины окончания Великой Отечественной войны, формулируется, например, в следующем его тезисе: «...и с точки зрения то, что происходит сейчас (военный парад, шествие «Бессмертного полка» и иные имеющиеся формы празднования), я не могу рассматривать иначе, как глумление прежде всего над теми, кто в этой страшной войне пострадал», — приводят активисты ООД доказательства своих выводов.

Специалисты «Ветеранов России» добавляют, что Виктор Шендерович в передаче обесценивает информацию российских СМИ о событиях Великой Отечественной войны.

По его словам, пишут эксперты ООД, «Советский Союз развязал Вторую мировую войну вместе с главой национал-социалистической немецкой партии Адольфом Гитлером».

Авторы обращения в очередной раз подчеркивают, что публицист отрицает и обесценивает факты, установленные Нюренбергским трибуналом, которые говорят о том, что нацистская Германия в одиночку 1 сентября 1939 года развязала агрессивную войну. В ООД отмечают, на радиостанции «Эхо Москвы» путают свободу слова с откровенными оскорблениями в адрес российского многонационального народа.

«В словах Виктора Шендеровича имеются все признаки реабилитации нацизма, а грязные приемы Виктора Шендеровича сравнимы с нацистской пропагандой Йозефа Геббельса», — уверены эксперты «Ветеранов России».

Их мнение разделяет и раввин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

«Слова Виктора Шендеровича — это смесь словоблудия с эпатажем. Такие заявления — попытка опорочить хорошее и обелить то, что было тогда, некая реабилитации фашизма», — сказал он.

В конце декабря 2021 года Виктора Шендеровича признали иноагентом, а 11 января 2022 он сообщил об отъезде из России. По поводу этих событий высказались многие коллеги и поклонники Шендеровича, слова которых активисты ООД тоже приводят в своем материале. Под длинным перечнем цитат, они задаются вопросом к их авторам, понимают ли они, что поддерживая Шендеровича, занимаются реабилитацией нацизма?

«Любые попытки возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на нацистских преступников и на страны антигитлеровской коалиции, оправдать нацистских преступников и их пособников являются не просто фальсификацией истории, они аморальны по своей природе, кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от очевидного и юридически установленного зла», — пишут они.

По этой причине активисты обратились в прокуратуру, СК и МВД с тем, чтобы «препятствовать любому искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами».

20 мая 2021 года президент РФ Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» заявил, что страна все чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной Армии в победе над фашизмом. Эти попытки, по его мнению, предпринимают «разного рода русофобы». Оставлять это без реакции Москва не может.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин будет пресекать каждую попытку искажения исторических событий странами Запада.

22 июня 2021 года в немецком издании Die Zeit вышла статья Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Он написал о том, что 1941 года, ровно 80 лет назад, гитлеровская Германия напала на СССР, но советским воинам-освободителям удалось спасти Европу и мир от порабощения. Правда состоит в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной великой миссией освободителя, написал он.