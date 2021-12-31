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Минюст России включил в реестр иноагентов Шендеровича, Толоконникову и еще шесть человек

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Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову и еще шесть человек. Об этом стало известно в четверг, 30 декабря.

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В списке также оказались Андрей Алексеев, Таисия Бекбулатова, Иван Беляев, Елена Владыкина, Марат Гельман и Вероника Никульшина. Реестр опубликован на сайте ведомства.

Все граждане, включенные в список иноагентов, «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», сообщили в министерстве.

24 декабря Минюст включил в список незарегистрированных общественных объединений-иноагентов петербургскую и краснодарскую ЛГБТ-организации. До этого, 17 декабря, министерство внесло в этот реестр дальневосточное общественное движение «Маяк».

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что инструменты, регулирующие деятельность иноагентов в России, должны быть юридически выверены на предмет, не вредят ли они работе российских НКО. При этом, по его словам, закон об иноагентах помогает стране сохранить независимость от постороннего вмешательства.

23 декабря Путин напомнил, что закон об иноагентах придуман в США. По его словам, в России не запрещают чью-либо работу, власти хотят, чтобы организации, которые занимаются политической деятельностью в РФ, заявили об источниках финансирования.

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