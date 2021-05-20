Путин указал на попытки пересмотра роли Красной Армии в победе над фашизмом

Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной Армии в победе над фашизмом, заявил в четверг, 20 мая, президент страны Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа».

«Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, причина у этого одна — «сдерживание России».

«Чем сильнее, самостоятельней становилась Россия, чем последовательней она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, подчас оболгать и извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан», — заявил Путин, добавив, что подобные попытки сдерживания России предпринимались в разные эпохи.

Эти попытки предпринимают «разного рода русофобы», отметил российский лидер. Оставлять это без реакции Москва не может, сказал он.

Кроме того, президент подчеркнул, что молодым людям сегодня «промывают мозги так, что они погоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов». Глава государства призвал не допускать подобного.

17 декабря 2020 года Путин рассказал, что стране, чтобы не допустить переписывания истории, необходимо быть сильной, самодостаточной, прежде всего в экономическом плане. Переписывание истории «в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам» в итоге навредит тем, кто это делает, добавил он.

29 октября Путин заявил, что Москва продолжит отстаивать память и правду о Второй мировой войне.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин будет пресекать каждую попытку искажения исторических событий странами Запада.