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Песков заявил о решимости Путина отстаивать историческую правду

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Фото: РИА Новости/Макс Альперт
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Президент России Владимир Путин будет пресекать каждую попытку искажения исторических событий странами Запада. Об этом рассказал в воскресенье, 12 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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«Я уверен, если такие искажения будут продолжаться со стороны наших коллег к западу от нашей страны, то Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды», — заявил представитель Кремля.

В ответ на вопрос, будет ли продолжение у статьи Путина, посвященной Второй мировой войне, Песков отметил, что работа «в плане недопущения коверкания истории» и искажения правды будет продолжаться.

30 июня на открытии ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области Путин заявил о невозможности «замазать ложью» подвиг советского солдата. Он заявил, что Россия всегда будет помнить о том, какую высокую цену заплатил за победу советский народ и какой удар приняла на себя Красная армия.

18 июня российский лидер опубликовал в The National Interest статью о Второй мировой войне. Он предложил «всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны», высказался о роли СССР в разгроме фашистской Германии.

О том, почему Запад стремится переписать итоги Второй мировой войны и кому выгодна ложь в адрес России - в специальном проекте «Известий» «Историческое сражение».

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