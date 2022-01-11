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Объявленный иноагентом журналист Виктор Шендерович покинул РФ

Публицист Виктор Шендерович покинул Россию
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Журналист и публицист Виктор Шендерович, которого в конце декабря признали иноагентом, сообщил об отъезде из России. Об этом он рассказал во вторник, 11 января.

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Свое решение Шендерович объяснил поданным против него судебным иском.

«Я принял решение переждать снаружи», — написал журналист на своей странице в Facebook.

Он добавил, что на начало 2022 года у него было много планов в стране.

О переезде в какую именно страну идет речь, не уточняется.

30 декабря Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову и еще шесть человек. Все граждане, включенные в список иноагентов, «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», сообщили в министерстве.

27 ноября Шендерович сообщил, что приступил к оформлению гражданства Израиля. По его словам, к этому он шел много лет, хотя Израиль фактически уже давно стал его вторым домом.

Российский поэт, телеведущий, прозаик и публицист Виктор Шендерович родился в 1958 году в Москве. На протяжении шести лет был сценаристом программы «Куклы».

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