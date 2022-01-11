Объявленный иноагентом журналист Виктор Шендерович покинул РФ

Журналист и публицист Виктор Шендерович, которого в конце декабря признали иноагентом, сообщил об отъезде из России. Об этом он рассказал во вторник, 11 января.

Свое решение Шендерович объяснил поданным против него судебным иском.

«Я принял решение переждать снаружи», — написал журналист на своей странице в Facebook.

Он добавил, что на начало 2022 года у него было много планов в стране.

О переезде в какую именно страну идет речь, не уточняется.

30 декабря Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову и еще шесть человек. Все граждане, включенные в список иноагентов, «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», сообщили в министерстве.

27 ноября Шендерович сообщил, что приступил к оформлению гражданства Израиля. По его словам, к этому он шел много лет, хотя Израиль фактически уже давно стал его вторым домом.

Российский поэт, телеведущий, прозаик и публицист Виктор Шендерович родился в 1958 году в Москве. На протяжении шести лет был сценаристом программы «Куклы».