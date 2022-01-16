Врач раскрыла принцип действия назальной вакцины от коронавируса

Врач-биофизик Нелли Соседова 16 января раскрыла принцип действия назальной вакцины от коронавируса.

Так, по словам эксперта, препарат будет создавать местный иммунитет на слизистых носа.

«На слизистых носа образуются иммуноглобулины А, которые очень быстро создают барьер в отличие от иммуноглобулинов G, формирующихся при введении внутримышечной вакцины», — рассказала Соседова «Радио Sputnik».

Однако врач отметила, что говорить о длительном иммунитете пока стоит с осторожностью, так как иммуноглобулины А могут выводиться из организма так же быстро, как и появляться.

Ранее в этот день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разрабатываемая центром назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной. Однако в случае ее применения как бустера будет достаточно и одного компонента.

8 января Гинцбург сообщил, что после применения назальной вакцины от коронавируса можно получить положительный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19, однако вероятность этого мала. Он уточнил, что на слизистой вирус уничтожается достаточно быстро. Кроме того, положительный результат теста может быть в случае сильно концентрированного состояния вируса.

2 января директор Центра имени Гамалеи заявил, что назальная вакцина против коронавируса станет доступной для россиян через три-четыре месяца. При этом он отметил эффективность препарата против штамма «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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