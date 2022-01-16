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Врач раскрыла принцип действия назальной вакцины от коронавируса

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Врач-биофизик Нелли Соседова 16 января раскрыла принцип действия назальной вакцины от коронавируса.

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Так, по словам эксперта, препарат будет создавать местный иммунитет на слизистых носа.

«На слизистых носа образуются иммуноглобулины А, которые очень быстро создают барьер в отличие от иммуноглобулинов G, формирующихся при введении внутримышечной вакцины», — рассказала Соседова «Радио Sputnik».

Однако врач отметила, что говорить о длительном иммунитете пока стоит с осторожностью, так как иммуноглобулины А могут выводиться из организма так же быстро, как и появляться.

Ранее в этот день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разрабатываемая центром назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной. Однако в случае ее применения как бустера будет достаточно и одного компонента.

8 января Гинцбург сообщил, что после применения назальной вакцины от коронавируса можно получить положительный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19, однако вероятность этого мала. Он уточнил, что на слизистой вирус уничтожается достаточно быстро. Кроме того, положительный результат теста может быть в случае сильно концентрированного состояния вируса.

2 января директор Центра имени Гамалеи заявил, что назальная вакцина против коронавируса станет доступной для россиян через три-четыре месяца. При этом он отметил эффективность препарата против штамма «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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