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Гинцбург раскрыл подробности назальной вакцинации

Гинцбург раскрыл детали применения назальной вакцины от COVID-19
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в воскресенье, 16 января, заявил, что разрабатываемая центром назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет двухкомпонентной. Однако в случае ее применения как бустера, будет достаточно и одного компонента.

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«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее, 8 января, Гинцбург сообщил, что после применения назальной вакцины от коронавируса можно получить положительный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19, однако вероятность этого мала. Он уточнил, что на слизистой вирус уничтожается достаточно быстро. Кроме того, положительный результат теста может быть в случае сильно концентрированного состояния вируса, добавил ученый.

2 января директор цента имени Гамалеи заявил, что назальная вакцина против коронавируса станет доступной для россиян через 3-4 месяца. При этом он отметил эффективность препарата против нового штамма «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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