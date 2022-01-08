Прямой эфир
Происшествия
Двое детей и взрослый пострадали при взрыве газа в Дагестане
Мир
Захарова назвала высказывание Блинкена о миротворцах РФ в Казахстане хамским
Общество
Названа вероятная причина пожара в пансионате для пожилых в Кузбассе
Общество
В Москве начался сильный снегопад
Мир
Власти Казахстана взяли под контроль все здания госорганов
Мир
США назвали условие увеличения военной помощи Украине
Мир
Работу аэропорта в Актау восстановят 8 января
Мир
США посчитали проблематичным вывод своего ядерного оружия из Европы
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 января
Мир
В Британии заявили о разработке гиперзвукового оружия из-за России
Сюжет:

Гинцбург не исключил положительный ПЦР-тест после назальной вакцины

Гинцбург допустил, что после назальной вакцины ПЦР-тест может оказаться положительным
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После применения назальной вакцины от коронавируса можно получить положительный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19, однако вероятность этого мала. Об этом сообщил в субботу, 8 января, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Он уточнил, что на слизистой вирус уничтожается достаточно быстро.

«Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, чтобы получить положительный ПЦР, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, положительный результат теста может быть в случае сильно концентрированного состояния вируса, добавил он.

2 января Гинцбург заявил, что назальная вакцина против коронавируса станет доступной для россиян через три-четыре месяца. При этом он отметил эффективность препарата против нового штамма «Омикрон».

30 ноября Гинцбург обратил внимание на то, что назальная вакцина, которую разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, способна защитить от COVID-19 тех, кто ранее привился другой вакциной, а не «Спутником V». До этого, 27 ноября, Гинцбург сообщил, что после введения назальной вакцины ранее привитый от коронавируса не будет распространять вирус.

В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 в виде назального спрея.

Тогда Гинцбург отмечал, что эта вакцина не отменит необходимости в обычной прививке, а станет дополнительным барьером на пути инфекции. Назальная форма вакцины создает местный иммунитет в носоглотке и препятствует проникновению вируса в организм.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021