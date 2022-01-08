Гинцбург не исключил положительный ПЦР-тест после назальной вакцины

После применения назальной вакцины от коронавируса можно получить положительный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19, однако вероятность этого мала. Об этом сообщил в субботу, 8 января, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что на слизистой вирус уничтожается достаточно быстро.

«Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, чтобы получить положительный ПЦР, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, положительный результат теста может быть в случае сильно концентрированного состояния вируса, добавил он.

2 января Гинцбург заявил, что назальная вакцина против коронавируса станет доступной для россиян через три-четыре месяца. При этом он отметил эффективность препарата против нового штамма «Омикрон».

30 ноября Гинцбург обратил внимание на то, что назальная вакцина, которую разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, способна защитить от COVID-19 тех, кто ранее привился другой вакциной, а не «Спутником V». До этого, 27 ноября, Гинцбург сообщил, что после введения назальной вакцины ранее привитый от коронавируса не будет распространять вирус.

В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 в виде назального спрея.

Тогда Гинцбург отмечал, что эта вакцина не отменит необходимости в обычной прививке, а станет дополнительным барьером на пути инфекции. Назальная форма вакцины создает местный иммунитет в носоглотке и препятствует проникновению вируса в организм.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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