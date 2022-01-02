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Гинцбург назвал сроки поступления в оборот назальной вакцины

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Назальная вакцина против коронавируса станет доступной для граждан в ближайшие месяцы. Препарат эффективен в том числе против нового штамма «Омикрон», рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три–четыре. Лабораторные опыты показывают, что «Спутник V» в обычной инъекционной форме защищает от «Омикрона», то, естественно, и в назальной форме она будет эффективна», — сообщил ученый ТАСС.

В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 в виде назального спрея.

Тогда Гинцбург отмечал, что эта вакцина не отменит необходимости в обычной прививке, а станет дополнительным барьером на пути инфекции. Назальная форма вакцины создает местный иммунитет в носоглотке и препятствует проникновению вируса в организм.

28 декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон». Он рассказал, что говорил с руководителем Института им. Гамалеи Александром Гинцбургом, который заверил в проведении соответствующих исследований.

30 ноября Гинцбург обратил внимание на то, что назальная вакцина, которую разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, способна защитить от COVID-19 тех, кто ранее привился другой вакциной, а не «Спутником V». До этого, 27 ноября, Гинцбург сообщил, что после введения назальной вакцины ранее привитый от коронавируса не будет распространять вирус.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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