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Гинцбург рассказал об особенности назальной вакцины от коронавируса

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После введения назальной вакцины ранее привитый от коронавируса не будет распространять вирус. Об этом 27 ноября заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Гинцбург объяснил, что при введении назальной вакцины на слизистой образуются секреторные антитела. В них будет содержаться большое количество антител, нейтрализующих вирус.

«Человек, который получил такую (назальную. — Ред.) вакцинацию, одновременно был вакцинирован «Спутником V», он <…> будет обладать стерильным иммунитетом… Вы при этом не будете распространителем. Они сразу же будут нейтрализовать этот вирус. В этом плане вы выступаете как сознательный человек, который не является распространителем вируса», — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия».

Ранее в этот день Гинцбург уточнил, что вакцинация от коронавируса назальным препаратом не вызывает никаких негативных последствий у детей.

24 ноября Гинцбург заявил, что ожидается, что иммунитет к коронавирусу, который позволит не быть переносчиком инфекции после введения назального «Спутника V», будет сохраняться минимум полгода. Гинцбург также указал, что назальная вакцина создает «еще одну дополнительную систему защиты».

Ранее в тот день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что назальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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