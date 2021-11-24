Гинцбург оценил иммунитет к COVID-19 у привитых назальным «Спутником V»

Ожидается, что иммунитет к коронавирусу, который позволит не быть переносчиком инфекции после введения назального «Спутника V», будет сохраняться минимум полгода. Об этом в среду, 24 ноября, заявил глава Центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

«Мы надеемся, что стерильный иммунитет будет точно больше полугода, но на сколько, пока не проведены клинические испытания, не знаем», — сказал Гинцбург «Интерфаксу».

Гинцбург также указал, что назальная вакцина создает «еще одну дополнительную систему защиты».

Ранее в этот день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что назальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году.

16 ноября Гинцбург отметил, что у назальной вакцины от коронавируса не было выявлено никаких побочных эффектов.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что фармацевтическая компания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая впрыскивается пациенту через нос.

По словам генерального директора компании Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.