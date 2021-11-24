Назальную форму «Спутника V» выпустят на международный рынок в 2022 году

Назальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году. Об этом 24 ноября на брифинге сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Также была разработана интраназальная форма вакцины, и она в следующем году будет запущена на международном рынке», — сказал он.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что фармацевтическая компания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая впрыскивается пациенту через нос.

По словам генерального директора компании Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга отметил, что у назальной вакцины от коронавируса не было выявлено никаких побочных эффектов.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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