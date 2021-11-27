Гинцбург назвал безопасной для детей назальную вакцинацию от COVID-19

Вакцинация от коронавируса назальным препаратом не вызывает никаких негативных последствий у детей, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, кроме него назальной вакциной привились маленькие дети работников центра.

«Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — сообщил Гинцбург агентству «РИА Новости» 27 ноября.

24 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о том, что интраназальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году.

По словам генерального директора фармацевтической компании «Генериум» Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.

В этот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин вакцинировался назальной вакциной от COVID-19. Российский лидер заявил, что ровно через шесть месяцев после прохождения вакцинации его защитные титры опустились, поэтому он решил сделать ревакцинацию.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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