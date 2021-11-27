Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Неизвестный с ножом застрелен при попытке попасть на военный объект в США
Общество
Гинцбург назвал безопасной для детей назальную вакцинацию от COVID-19
Мир
Байден рассказал о возможном разговоре с Путиным и Зеленским в ближайшее время
Спорт
Овечкин по количеству хет-триков вышел на шестое место в истории НХЛ
Интернет
Дуров запустил опрос касательно присутствия Telegram на устройствах Apple
Армия
В Подмосковье начали изготавливать серию ракет «Циркон» для ВМФ России
Мир
Третий самолет с беженцами из Ирака вылетел из Минска
Общество
Пушков заявил о присутствии только двух гендеров в истории балета
Мир
Американский композитор Сондхайм умер в возрасте 91 года
Мир
Британия заявила о большей «угрозе» России в сравнении с исламизмом
Сюжет:

Гинцбург назвал безопасной для детей назальную вакцинацию от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцинация от коронавируса назальным препаратом не вызывает никаких негативных последствий у детей, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Укол «Спутником»: вакцинация в России ускорилась вдвое
Успеют ли граждане РФ достичь необходимого коллективного иммунитета до весны

По его словам, кроме него назальной вакциной привились маленькие дети работников центра.

«Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — сообщил Гинцбург агентству «РИА Новости» 27 ноября.

24 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о том, что интраназальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году.

По словам генерального директора фармацевтической компании «Генериум» Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.

В этот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин вакцинировался назальной вакциной от COVID-19. Российский лидер заявил, что ровно через шесть месяцев после прохождения вакцинации его защитные титры опустились, поэтому он решил сделать ревакцинацию.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021