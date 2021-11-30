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Гинцбург назвал особенности назальной вакцины при защите от COVID-19

Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит тех, кто был привит не только «Спутником V»
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Назальная вакцина от коронавирусной инфекции, которую разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, способна защитить от COVID-19 тех, кто ранее привился другой вакциной, а не «Спутником V». Об этом во вторник, 30 июня, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

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«Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», — приводит слова ученого «РИА Новости».

Ранее, 27 ноября, Гинцбург заявил, что после введения назальной вакцины ранее привитый от коронавируса не будет распространять вирус. Он объяснил, что при введении назальной вакцины на слизистой образуются секреторные антитела. В них будет содержаться большое количество антител, нейтрализующих вирус.

Кроме того, директор центра уточнил, что вакцинация от коронавируса назальным препаратом не вызывает никаких негативных последствий у детей.

24 ноября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины «Спутник V». По его словам, вакцину ему сделал заместитель главы центра по научной работе Денис Логунов, с которым он встречался несколько дней назад.

В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о том, что интраназальную форму вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустят на международный рынок в 2022 году.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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