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В России задумались над созданием вакцины на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон»

Центр им. Гамалеи рассматривает вариант создания вакцины от коронавируса на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон»
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В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассматривают вариант создания вакцины от коронавируса на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон». Об этом в воскресенье, 16 января, заявил замдиректора центра Денис Логунов.

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«Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный «Спутник», где будет и «Дельта», и «Омикрон», или «Ухань» (уханьский штамм, исходный штамм коронавируса. — Ред.), и «Омикрон». <...> Возможно создание такой более сложной вакцины», — заявил Логунов в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал пожилым людям старше 65 лет ревакцинироваться от коронавируса не препаратом «Спутник Лайт», а ставить два компонента «Спутника V».

13 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Тогда как главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Он поручил проработать данные вопросы премьер-министру России.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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