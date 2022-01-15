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Гинцбург посоветовал лицам старше 65 лет ревакцинироваться «Спутником V»

Гинцбург: Людям старше 65 лет не стоит ревакцинироваться «Спутником Лайт»
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 15 января, рекомендовал пожилым людям старше 65 лет ревакцинироваться от коронавируса не препаратом «Спутник Лайт», а ставить два компонента «Спутника V».

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«Нужно выбирать «Спутник Лайт». Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать «Спутник V», — приводит его слова «РИА Новости».

12 января президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против омикрон-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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