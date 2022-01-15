МВД Казахстана показало кадры нападений радикалов на полицейских

Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало видеозапись нападений радикалов на полицейских во время массовых беспорядков, происходивших в Алма-Ате 4 и 5 января.

На кадрах видно, как толпы людей в капюшонах избивают сотрудников правоохранительных органов. Многих из них бьют по голове, некоторые из нападавших наносят удары ногами.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. На следующий день он сообщил, что миротворцы полностью покинут страну через 10 дней. Первые подразделения российских десантников из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана 13 января.