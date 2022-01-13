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Первые подразделения десантников РФ из ОДКБ вылетели из Казахстана

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Первые подразделения десантников России из состава сил ОДКБ погрузились в самолеты и вылетели из аэропорта Алма-Аты в пункт постоянной дислокации. Об этом сообщили в четверг, 13 января, в Минобороны РФ.

«Первые подразделения осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта Алма-Аты в пункт постоянной дислокации», — отметили в ведомстве.

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В Минобороны заверили, что четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76 доставят подразделения российских десантников в Ивановскую область. Тогда как миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Таджикистана будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России.

В ведомстве заключили, что подразделения миротворцев Киргизии совершат марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ОДКБ выполнила свою роль в Казахстане эффективно. По его словам, Казахстан справился с возникшими в начале января трудностями. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что миротворческая миссия прошла идеально с точки зрения ее результата.

13 января генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что миротворческая миссия в Казахстане показала, что потенциал Организации Договора о коллективной безопасности является высокоэффективным и реально действующим. Он добавил, что во время операции ОДКБ самолеты ВКС РФ перебросили в Казахстан более 2 тыс. миротворцев и 250 единиц техники.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Отмечалось, что вывод контингента начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. Президент также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

13 января стало известно, что антитеррористическая операция была завершена почти во всех регионах Казахстана. Однако в комитете нацбезопасности уточнили, что в Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция и сохраняется предельный «красный» уровень террористической опасности. В тот же день миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана.

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