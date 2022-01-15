Шесть самолетов с российскими миротворцами из состава ОДКБ прибыли из Казахстана

Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром «Северный» в городе Иваново из Казахстана. Об этом в субботу, 15 января, сообщает пресс-служба Минобороны России.

После посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, с высоким профессионализмом выполнивших все поставленные задачи.

«По окончании торжественного митинга, личный состав приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

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