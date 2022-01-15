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Технику и военных РФ из состава сил ОДКБ вывезут 15 января из Казахстана

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Российских миротворцев сил ОДКБ и технику доставят из Казахстана в Россию в субботу, 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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Самолеты ВКС РФ Ил-76 и Ан-124 совершат посадки в Ивановской и Московской областях.

«Сегодня 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродромы в Ивановской и Московской областях», — говорится в сообщении.

По прибытии подразделения совершат марши на штатной технике в пункты постоянной дислокации.

14 января Минобороны РФ сообщило, что 10 самолетов ВКС России доставили белорусских военных из сил ОДКБ из Казахстана в Минскую область. Также, по данным ведомства, миротворческие контингенты Армении и Таджикистана будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Окончательный вывод миротворцев планируется завершить 19 января.

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