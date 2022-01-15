В России за сутки выявили 27 179 новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 27 179 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в субботу, 15 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (6555), Санкт-Петербурге (3314) и Московской области (2589).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 723, выздоровели 26 584 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 774 304 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 320 634 летальных исхода, выздоровели 9 835 884 человека.

Днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено 783 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Она уточнила, что количество случаев «Омикрона» в России с 10 января выросло в два раза. Она прогнозирует, что этот штамм вытеснит «Дельта»-вариант COVID-19.

13 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Тогда как главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Он поручил проработать данные вопросы премьер-министру России.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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