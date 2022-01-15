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Фронтмен Depeche Mode рассказал о новом сольном альбоме

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Фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан в интервью «Известиям» рассказал о своем новом сольном студийном альбоме Imposter.

Гаан отметил, что идея создания нового альбома и работа над ним открыли в нем «какие-то новые чакры».

«Мне вообще не хотелось писать новые песни»
Фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан — о крещении в православие, раскаивающемся Элвисе Пресли и мамином совете «найти настоящую работу»

«Я подумал: «Ничего себе, а я всё еще могу получать удовольствие от занятий музыкой и жить в гармонии со своим голосом!» — пояснил он.

Кроме того, фронтмен Depeche Mode сообщил о коллекционном переиздании rockumentary «Depeche Mode «101». Оба релиза увидели свет в декабре 2021 года.

Музыкант признался, что действительно выгорел после последнего тура Depeche Mode и начал дискутировать с продюсером Ричем Мачином на тему песен и исполнителей, которые повлияли на них. В таких песнях, как The Dark End of the Street Дэна Пенна / Джеймса Карра или Not Dark Yet Боба Дилана, по словам Гаана, отражается его собственная жизнь.

Помимо этого, Гаан рассказал о своем хобби — рисовании. По его словам, он купил много полотен, но все они сейчас лежат в одном месте.

«В этом плане много задумок, но я пока откладываю их на потом. В общем, всё не так уж плохо», — сказал он.

Также солист отметил, что вакцинировался.

Дейв Гаан — британский музыкант, певец и автор песен, наиболее известен как вокалист электронной группы Depeche Mode с момента ее образования в 1980 году.

В ноябре шведская группа ABBA выпустила новый альбом впервые за 40 лет. В альбом Voyage вошли десять треков. О выпуске нового альбома ABBA объявила 2 сентября, тогда группа выпустила две первые из композиции из альбома — I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down.

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