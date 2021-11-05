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Группа ABBA выпустила новый альбом впервые за 40 лет

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Шведская группа ABBA выпустила новый альбом Voyage, он уже доступен на стриминговых сервисах.

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Voyage стал первым альбомом ABBA, выпущенным после 40-летнего перерыва. Изначально он должен был выйти в сентябре, но его релиз перенесли.

В альбом вошли десять треков.

О выпуске нового альбома ABBA объявила 2 сентября, тогда группа выпустила две первые из композиции из альбома — I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down. Участники ABBA также заявили, что в честь выхода новой пластинки состоится концерт на новой арене в лондонском Олимпийском парке.

Вместе с тем отмечалось, что масштабное шоу с новыми треками и голограммами планировалось еще в 2019 году, однако тогда реализации проекта помешала пандемия коронавируса.

Группа ABBA была основана в 1972 году и просуществовала 10 лет. За это время коллектив выпустил восемь альбомов. Общий тираж пластинок превысил 350 млн экземпляров.

Последний студийный альбом музыканты выпустили в 1981 году — он назывался The Visitors («Посетители»). 15 марта 2010 года ABBA включили в Зал славы рок-н-ролла.

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