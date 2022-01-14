Более 700 образцов с «Омикроном» выявили в Москве с 20 декабря

Более 700 образцов со штаммом «Омикрон» обнаружили в Москве с 20 декабря, доля штамма составляет более 40%. Об этом сообщили 14 января в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«Всего с 20 декабря 2021 года по 13 января 2022-го было обнаружено 729 образцов со штаммом «Омикрон». Доля «Омикрона» составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года», — говорится в заявлении, которое приводит «Интерфакс».

Ранее в этот день глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые препаратом «Спутник V», скорее всего, не заболеют COVID-19, вызванным штаммом «Омикрон». Он отметил, что сам был инфицирован этим вариантом коронавируса, но благодаря защите вакцины не болел.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в свою очередь рассказала, что в 14 января суточный прирост случаев заболевания COVID-19 достиг 23,8 тыс. на фоне распространения штамма «Омикрон».

Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 января поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Тогда как главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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