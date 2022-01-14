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Иммунолог назвал отличительные симптомы «Омикрон»-штамма

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Симптомы респираторного заболевания, потеря обоняния ближе к выздоровлению и отсутствие боли в грудной клетке стали характерными признаками штамма коронавируса «Омикрон», рассказал 13 января врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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«Она [боль в грудной клетке] была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», — объяснил врач в беседе с «Москва 24».

Он напомнил, что «Омикрон» можно распознать по сильной боли в горле, заложенности носа, сухому кашлю, высокой температуре с сильными слабостью и головной болью. Характерное для штамма «Дельта» расстройство пищеварения у заболевших новым вариантов коронавируса встречается в основном у детей, уточнил специалист. А потеря обоняния, если и наблюдается, то ближе к выздоровлению.

«Как отмечают наши коллеги, кто занимается непосредственным лечением, когда человек уже практически переболел, у него только после этого обоняние отключается», — добавил иммунолог.

14 января главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов отметил, что не прошедшие вакцинацию люди провоцируют эволюцию коронавируса. По его словам, вирус может эволюционировать и в организме у привитых людей, но не прошедшие вакцинацию значительно увеличивают вероятность появления нового штамма.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями» выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости. В этих условиях он отметил важность соблюдения ограничительных мер, которые уменьшат количество контактов между людьми.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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