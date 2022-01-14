Останки людей нашли в сожженных машинах после беспорядков в Казахстане

В разбитых и сожженных во время беспорядков в Казахстане автомобилях до сих пор находят тела погибших. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает корреспондент «Известий» из Алма-Аты.

По его информации, на штрафстоянку города доставили 140 автомобилей, 43 из которых сожжены, а 48 получили повреждения от пуль. Также оттуда вывозят человеческие останки.

«Мы где-то 18 трупов вывезли, сожженные кости тоже находили», — рассказал директор службы спасения Алма-Аты Бейсегали Жунисов.

Участники беспорядков в городе подожгли 30 автомобилей правоохранителей и две инкассаторские машины. Кроме того, поврежденными оказались авто скорой помощи и один автобус.

Получить свои машины из-за продолжающейся антитеррористической операции в Алма-Ате владельцы пока не могут. Городские власти в отдельном порядке будут определять принадлежность автомобиля и обстоятельства, при которых он попал на штрафстоянку. Многие машины привезли с площади Республики, которая была захвачена мародерами.

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила 13 января о возбуждении 494 уголовных дел против участников беспорядков, 44 из них — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам. По данным ведомства, 524 подозреваемых в совершении преступлений находятся в изоляторах временного содержания, 412 человек арестованы.

В тот же день комитет национальной безопасности республики сообщил, что антитеррористическая операция завершена в 13 регионах и столице страны Нур-Султане. «Красный» уровень террористической опасности в них отменен. В Алма-Ате, Алматинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция и сохраняется предельный, «красный» уровень террористической опасности.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Казахский лидер на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Президент также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.