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В Казахстане после беспорядков возбудили почти 500 уголовных дел

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Казахстанские власти начали 494 уголовных дела против участников беспорядков, в том числе 44 — по актам терроризма. Об этом сообщила в четверг, 13 января, пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

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«На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 524 подозреваемых в совершении преступлений находятся в изоляторах временного содержания. 412 человек арестованы.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Президент Казахстана на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Президент также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Как рассказывал Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

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