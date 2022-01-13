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В 13 регионах и столице Казахстана завершена антитеррористическая операция

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Антитеррористическая операция завершена почти во всех регионах Казахстана сообщается в четверг, 13 января, на сайте Комитета национальной безопасности республики.

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Отмечается, что ситуация стабилизировалась в 13 регионах и столице страны Нур-Султане. Красный уровень террористической опасности в них отменен.

«При этом реализуются меры по выявлению и задержанию лиц, причастных к террористической и иной преступной деятельности при массовых беспорядках в городе Алма-Аты, Алматинской и Жамбылской областях», — говорится в сообщении.

В Комитете нацбезопасности уточнили, что в указанных регионах продолжается антитеррористическая операция и сохраняется предельный «красный» уровень террористической опасности.

Ранее, 12 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указы об отмене режима чрезвычайного положения в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях с 13 января. Согласно документам, режим ЧП отменяется в границах этих регионов с 7:00 (04:00 мск) 13 января 2022 года.

Также в этот день Токаев объявил о завершении миротворческой операции Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Он заявил, что пребывание миротворцев в стране позволило стабилизировать обстановку, деятельность миссии прошла очень успешно.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как заявил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

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