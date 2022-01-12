В трех областях Казахстана с 13 января отменят режим ЧП

В Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях с 13 января отменят режим чрезвычайного положения. Соответствующие указы 12 января опубликованы на сайте президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Согласно документам, режим ЧП отменяется в границах этих регионов с 7:00 (04:00 мск) 13 января 2022 года.

Также в этот день Токаев объявил о завершении миротворческой операции Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Он заявил, что пребывание миротворцев в стране позволило стабилизировать обстановку, деятельность миссии прошла очень успешно.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Это, по словам представителя Кремля, говорит о ее эффективности.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как заявил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.