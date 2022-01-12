Прямой эфир
Мир
Самолет ВКС РФ со 146 россиянами вылетел из Алма-Аты в Москву
Общество
Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать 500–700 тыс. человек в день
Спорт
Экипаж Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар»
Политика
В Совфеде назвали позитивным факт проведения заседания Совета РФ–НАТО
Общество
В Чувашии около 40 школьников обратились к медикам с признаками отравления
Мир
США ввели санкции против россиянина за связи с КНДР
Туризм
Россияне остались недовольны качеством сервиса на отечественных курортах
Мир
В США выразили надежду на проведение новой встречи Совета Россия–НАТО
Мир
В Казахстане назвали важной и ценной помощь миротворцев ОДКБ
Общество
Глава Гильдии актеров не стала подтверждать проведение Куравлеву операции
Сюжет:

В трех областях Казахстана с 13 января отменят режим ЧП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях с 13 января отменят режим чрезвычайного положения. Соответствующие указы 12 января опубликованы на сайте президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Казахстанский экспресс: чем запомнится первая миротворческая миссия ОДКБ
Операция продлилась неделю, готовится вывод войск

Согласно документам, режим ЧП отменяется в границах этих регионов с 7:00 (04:00 мск) 13 января 2022 года.

Также в этот день Токаев объявил о завершении миротворческой операции Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Он заявил, что пребывание миротворцев в стране позволило стабилизировать обстановку, деятельность миссии прошла очень успешно.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Это, по словам представителя Кремля, говорит о ее эффективности.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как заявил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022