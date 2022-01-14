Байдена разочаровало решение Верховного суда о необязательности вакцинации

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что разочарован решением Верховного суда, который не поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников крупных компаний. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 13 января.

«Я разочарован тем, что Верховный суд решил заблокировать требования здравого смысла, касающиеся спасения жизни сотрудников крупных предприятий. Они были основаны как на науке, так и на законе», — заявил Джо Байден.

Предлагаемая президентом США мера позволяла работодателям требовать вакцинации или разрешать работникам отказываться от нее при условии еженедельного тестирования и ношения маски на работе.

При этом Верховный суд поддержал вакцинацию работников больниц.

12 ноября апелляционный суд в США приостановил распоряжение президента страны Джо Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от коронавируса.

Как рассказал судья окружного суда Курт Энгельхардт, «общественным интересам служит сохранение конституционной структуры и сохранение свободы отдельных лиц принимать исключительно личные решения в соответствии со своими собственными убеждениями».

10 ноября в США 11 штатов подали иск против введения обязательной вакцинации. На процедуре настаивает администрация Джо Байдена. К иммунизации принуждают сотрудников крупных компаний. В коалицию штатов вошли Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Аляска, Вайоминг, Нью-Гэмпшир, Южная и Северная Дакота.