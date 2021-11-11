11 штатов подали коллективный иск против обязательной вакцинации в США

В США 11 штатов подали иск против введения обязательной вакцинации. На процедуре настаивает администрация Джо Байдена. К иммунизации принуждают сотрудников крупных компаний. В коалицию штатов вошли Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Аляска, Вайоминг, Нью-Гэмпшир, Южная и Северная Дакота. К иску присоединились несколько организаций, передает телеканал «Известия». Несогласные хотят защитить свободы и сохранить бизнес. Обязательная вакцинация показана в компаниях со штатом более 100 человек. Требования управления по охране труда нужно исполнить до 4 января 2022 года.

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