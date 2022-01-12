Голикова назвала нереалистичными данные о спаде заболеваемости COVID-19

Данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России не реалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства 12 января.

«По итогам первой недели наступившего года уровень заболеваемости в РФ составил 76,3 случая на 100 тыс. населения, это снижение на 19,4% по сравнению с последней неделей 2021 года. Но эта ситуация не вполне реалистична, поскольку на протяжении последних недель до окончания 2021 года и на первой неделе 2022 года несколько снизился в ряде регионов уровень охвата тестированием. И на первой неделе уровень тестирования составил 239 на 100 тыс. населения, снижение уровня тестирования допущено в 66 субъектах РФ», — сказала Голикова.

Вице-премьер также обратила внимание на то, что в 12 регионах РФ за прошедшие праздники снизился показатель коллективного иммунитета к COVID-19.

«К сожалению, за период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился, и это связано с тем, что те, кто вакцинировался или переболел более шести месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию», — отметила Голикова.

За минувшие 24 часа в России выявили 17 946 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659) и Подмосковье (1238).

Ранее в этот день директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник V» не требует модификаций под новый штамм «Омикрон». Этим российская вакцина отличается от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что всплеск заболеваемости COVID-19 из-за штамма коронавируса «Омикрон» свидетельствует о том, что этот вариант продолжит распространяться по всему миру. Меры принимаются с тем, чтобы подготовиться к очередной волне, заключил представитель Кремля.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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