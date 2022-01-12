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За сутки в России выявили 17 946 случаев COVID-19

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За минувшие 24 часа в России выявили 17 946 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом в среду, 12 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659) и Подмосковье (1238).

От осложнений на фоне коронавируса за сутки скончались 745 пациентов, полностью выздоровели 26 346 человек.

Всего с начала пандемии в РФ выявлено 10 702 150 случаев коронавируса, умерли 318 432 человека, выздоровели — 9 758 364.

Накануне в России зафиксировали 17 525 новых случаев инфекции.

Как в тот же день заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, при неблагоприятном варианте прогноза развития ситуации с распространением вируса в России число заболевших COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных чисел.

К такому негативному варианту развития событий необходимо быть готовыми, отметила она.

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что всплеск заболеваемости COVID-19 из-за штамма коронавируса «Омикрон» свидетельствует о том, что этот вариант продолжит распространяться по всему миру.

30 декабря Попова отметила, этот штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других вариантов инфекции. При этом первые проявления болезни наблюдаются уже на третий-пятый день после инфицирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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