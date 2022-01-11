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Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще пять объектов в Казахстане

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Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане взяли под охрану пять социально значимых объектов за сутки. Об этом 11 января заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще пять социально-значимых объектов под охрану», — сказал он журналистам.

По словам Сердюкова, сейчас командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны.

Также он сообщил, что после выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

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Генерал-полковник отметил, что оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Казахстана стабилизировать обстановку в стране.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. В минздраве страны заявляли, что участники беспорядков нападали и на врачей: травмы получили более 10 медиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. Он отметил, антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.

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