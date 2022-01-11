Прямой эфир
Мир
Газета The New York Times назвала переговоры США с РФ победой Кремля
Мир
Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине
Общество
Мурашко опроверг более легкое течение COVID-19 при «Омикрон»-штамме
Экономика
Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $83 за баррель
Мир
В СБ ООН не поступали запросы на обсуждение ситуации в Казахстане
Спорт
Клубы КХЛ заявили о желании продолжить проведение регулярного чемпионата
Мир
На Украине возмутились показом на французском ТВ карты с Крымом в составе РФ
Культура
Новым директором Театра сатиры назначен Петр Кравченко
Происшествия
Открытое горение в доме престарелых в Подмосковье ликвидировали
Мир
Второй самолет ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву 145 россиян
Сюжет:

Мурашко опроверг более легкое течение COVID-19 при «Омикрон»-штамме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко опроверг информацию о более легком течении COVID-19 при «Омикрон»-штамме коронавируса.

Штамм это значит: как «Омикрон» распространился в РФ за праздники
Эпидемиологи не исключают подъема заболеваемости после январских каникул

«Несмотря на ряд заявлений, что «Омикрон» дает там где-то не столь тяжелое течение, как «Дельта», хочу проинформировать, что <...> это не так», — сказал глава Минздрава в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 11 января.

Мурашко отметил, что реанимационные отделения в ковид-госпиталях заполнены, передает RT.

Также глава ведомства подчеркнул, что среди госпитализированных большинство составляют невакцинированные пациенты.

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при неблагоприятном варианте прогноза развития ситуации с распространением коронавируса в России число заболевших COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных чисел. Она уточнила, что такой стремительный рост может отмечаться из-за несоблюдения противоэпидемиологических требований, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что всплеск заболеваемости COVID-19 из-за штамма коронавируса «Омикрон» свидетельствует о том, что данный вариант продолжит распространяться по всему миру, в том числе и в России. Он добавил, что власти страны принимают меры для подготовки борьбы с возможной очередной волной заболеваемости, передает НСН.

30 декабря Попова сообщила, что в России была создана тест-система для выявления штамма «Омикрон». По ее словам, поствакцинальный иммунитет после российской вакцины «Спутник V» достаточен для сдерживания распространения данной вариации коронавируса.

28 декабря президент России Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022