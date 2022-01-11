Мурашко опроверг более легкое течение COVID-19 при «Омикрон»-штамме

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко опроверг информацию о более легком течении COVID-19 при «Омикрон»-штамме коронавируса.

«Несмотря на ряд заявлений, что «Омикрон» дает там где-то не столь тяжелое течение, как «Дельта», хочу проинформировать, что <...> это не так», — сказал глава Минздрава в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 11 января.

Мурашко отметил, что реанимационные отделения в ковид-госпиталях заполнены, передает RT.

Также глава ведомства подчеркнул, что среди госпитализированных большинство составляют невакцинированные пациенты.

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при неблагоприятном варианте прогноза развития ситуации с распространением коронавируса в России число заболевших COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных чисел. Она уточнила, что такой стремительный рост может отмечаться из-за несоблюдения противоэпидемиологических требований, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что всплеск заболеваемости COVID-19 из-за штамма коронавируса «Омикрон» свидетельствует о том, что данный вариант продолжит распространяться по всему миру, в том числе и в России. Он добавил, что власти страны принимают меры для подготовки борьбы с возможной очередной волной заболеваемости, передает НСН.

30 декабря Попова сообщила, что в России была создана тест-система для выявления штамма «Омикрон». По ее словам, поствакцинальный иммунитет после российской вакцины «Спутник V» достаточен для сдерживания распространения данной вариации коронавируса.

28 декабря президент России Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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