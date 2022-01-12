Увидится на расстоянии: ГД поддержит дистанционный медосмотр водителей

Законопроект о дистанционном медосмотре водителей Госдума рассмотрит в феврале. Об этом «Известиям» рассказали в комитете по транспорту нижней палаты, где уже начали получать на него положительные отзывы регионов . Как считают авторы новых норм, принятие законопроекта позволит сократить распространение инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, среди работающего населения. Эксперты инициативу также поддерживают, считая, что она приведет к более объективным медицинским обследованиям. Кто пока не доверяет телемедицине и как с ее помощью дуть в трубочку — в материале «Известий» .

Нужен стране

Как выяснили «Известия», Госдума в феврале рассмотрит законопроект «О внесении изменений в ст. 46 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ст. 23 закона «О безопасности дорожного движения». Документом предлагается разрешить врачам проведение медосмотров водителей дистанционным способом. В связи с этим нормы наделяют Минздрав России новыми полномочиями. В том числе по утверждению порядков проведения таких осмотров, а также использованию специальных медицинских изделий, позволяющих проводить подобные мероприятия.

В комитете ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры «Известиям» рассказали, что законопроект планируется рассмотреть в эту сессию, а его первое чтение должно пройти уже в феврале .

— Сегодня катастрофически не хватает врачей и медработников, которые бы проводили такие осмотры . По предварительным подсчетам, требуется около 300 тыс. человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более пяти лет. Безусловно, наш комитет этот законопроект поддержит, так как он очень нужен стране , — рассказал «Известиям» глава комитета и автор законопроекта Евгений Москвичев.

Увидится на расстоянии Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Также в числе авторов законопроекта первый зампред спикера Госдумы Александр Жуков и высокопоставленные депутаты от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Они считают, что новые нормы повысят уровень безопасности на дорогах, при этом затраты и временной период для прохождения работниками общественного и рейсового транспорта обязательных медосмотров снизятся .

— Мы этой темой начали заниматься еще в прошлом созыве парламента. Неоднократно эти вопросы поднимались на различных экспертных площадках и форумах по охране труда . Телемедицинские технологии — это удобно, эффективно и современно. Если правильно их использовать, можно бороться с пьянством за рулем, — пояснил «Известиям» еще один автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

По его словам, лично он знаком с этим оборудованием и проходил на нем тесты. Депутат видел, как приборы измеряют давление, исследуют дыхание на наличие паров алкоголя, а также температуру. После чего машина дает заключение на возможность управления транспортным средством . При этом парламентарий убежден, что водители должны проходить и полноценный медосмотр.

Увидится на расстоянии Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Лично я считаю, что это очень важный законопроект, который долго готовился. Еще прошлым летом по нему были проведены парламентские слушания и круглые столы, где выслушали мнение профессионального сообщества, насколько это важно и нужно, — отметил другой автор законопроекта, депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Ананских.

По его словам, уже сегодня многие транспортные организации используют дистанционный медосмотр в своей деятельности , так как это более объективное исследование, которое не зависит от настроения или профессионализма медработника. Также депутат подчеркнул, что на многих предприятиях сегодня нет возможности держать врача для этих целей.

Кроме того, как рассказали «Известиям» парламентарии, аналогичный законопроект ранее разрабатывался Минздравом. Однако в Госдуму так и не был внесен.

«13 октября 2021 года правительство вернуло его в Минздрав России. Однако в условиях сложной эпидемиологической ситуации внедрение дистанционных технологий является актуальным вопросом и позволит сократить распространение различных инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, среди работающего населения », — говорится в пояснительной записке к документу, который сейчас готовят парламентарии.

Доверяй/проверяй

Между тем в КПРФ «Известиям» заявили, что не поддержат законопроект, так как скептически относятся к технологиям телемедицины .

— Ну, вот как можно дистанционно дыхнуть в трубочку? Я такому обследованию не доверяю . И, вообще, как можно делать медицинское заключение, не видя человека? Не приведет ли это к еще большему количеству аварий и жертв? Мне кажется, что это слишком смелое решение, поэтому мы вряд ли этот законопроект поддержим, — заявил «Известиям» член фракции Сергей Обухов.

Увидится на расстоянии Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

А вот эксперты считают, что телемедицине доверять стоит.

— Это можно поддержать, так как в реальной жизни сегодня, как правило, никакой медосмотр водителей не проводится . Например, представим типичного таксиста, который должен всё утро провести в медицинской организации, чтобы получить допуск на маршрут, — пояснил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, нынешние стандарты обследования водителей достались в наследство от СССР, где были государственные автоколонны и таксопарки, в которых работали штатные врачи и другие специалисты.

— Сейчас этого уже нет и в современной экономике невозможно из-за больших издержек, поэтому телемедицина — вполне разумный и доступный путь к тому, как выпустить на работу адекватного водителя, — убежден эксперт.

Он отметил, что все необходимые анализы вполне можно собрать на специальном оборудовании, где возможно даже дистанционное общение с врачом по видеосвязи .

Увидится на расстоянии Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин