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Президент НАНГС назвал маловероятным отмену «Газпромом» аванса за газ для Молдавии

Президент НАНГС Хайков назвал маловероятным отмену «Газпромом» аванса за газ для Молдавии
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Маловероятно, что «Газпром» пойдет на односторонний отказ от авансовых платежей с Молдавией, так как именно они гарантируют своевременную оплату газа, в противном случае Россия снова столкнется с задержками оплаты. Такое мнение выразил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков во вторник, 11 января.

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Ранее в этот день на брифинге молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что обсудил с главой «Газпрома» возможность отмены авансовой платы за газ хотя бы за январь, но окончательное решение пока не принято. Спыну сказал, что в декабре закупочная цена на газ составляла для Молдавии $450 за 1 тыс. куб. м, а в январе уже порядка $646.

Хайков отметил, что у Молдавии тяжелое текущее экономическое положение, цены на газ по новому октябрьскому контракту с «Газпромом» для нее стали в несколько раз выше, чем были ранее, но при этом они практически в два раза ниже, чем текущие спотовые цены на этот энергоноситель на европейском рынке. Уже в этом холдинг пошел на значительную уступку Кишиеву, подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что авансовые платежи ввели именно из-за регулярных просрочек оплаты и уже существующего прямого долга Молдавии за газ в размере $700 млн, который Кишинев «постоянно стремится поставить под сомнение». При этом цены на газ по действующему контракту формируются на основе котировок газа и нефти в разных долях в зависимости от квартала, а эти котировки «снижаться точно не будут», поэтому мы видим рост цен на газ для Республики Молдова.

Президент НАНГС отметил, что, несмотря на рост цены, официальная Молдавия признает, что имеет выгодный контракт с «Газпромом» и за последние три месяца сэкономила (а значит, «Газпром» недополучил) $335 млн, это практически половина накопленного прямого долга за газ — без учета $7,5 млрд долга за газ Приднестровья.

Поэтому у «Газпрома» нет каких-либо причин идти на дальнейшие односторонние уступки просто из-за того, что у кого-то мало денег, считает специалист. По его словам, это в первую очередь коммерческая организация, целью которой является максимизация прибыли.

«Учитывая текущее экономическое положение страны и недавние забастовки в Казахстане, начавшиеся из-за роста цены на автомобильный газ для населения и перешедшие в беспорядки и погромы по всей стране, молдавским властям надо крайне серьезно отнестись к формированию встречных экономико-социальных предложений, которые они могут сделать России, чтобы «Газпром» рассмотрел изменение текущих условий. В противном случае нельзя исключать коллапса экономики Молдавии и большие проблемы с социальной напряженностью, если поставка газа будет приостановлена из-за отсутствия оплаты в соответствии с договором», — заключил он.

10 января в «Молдовагазе» заявили, что, возможно, подорожание газа связано «с продолжающимся ростом котировок на европейских газовых биржах» и повышением стоимости корзины нефтепродуктов. В компании пообещали приложить все усилия для своевременной и полной оплаты текущих поставок.

Ранее в тот же день эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил повышение цен на газ в Молдавии. Он рассказал, что в контракте на поставки есть формула индексации цены. По его мнению, она привязана как к спотовым, так и к нефтяным ценам. Митрахонович предположил, что цена газа для Кишинева будет зависеть от тенденций на европейском рынке голубого топлива.

В конце октября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что долг «Молдовагаза» перед компанией составляет $433 млн, с учетом просрочки — $709 млн. В декабре глава «Молдовагаза» Вадим Чебан написал в своем Facebook, что компания полностью рассчиталась с Россией за газ, полученный в ноябре.

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