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Россиянам будет доступна бесплатная связь в Казахстане с 12 по 19 января

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Россиянам будет доступна нетарифицируемая связь в Казахстане с 12 по 19 января. Об этом в понедельник, 10 января, заявили в Минцфиры.

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«Минцифры России совместно с операторами «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими.

Кроме того, все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора. Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем, отметили в министерстве.

По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тыс. россиян, пользующихся мобильной связью.

Ранее в этот день глава комитета, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн заявил, что комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи разработает законопроект, освобождающий граждан РФ, оказавшихся в странах с введенным режимом ЧП, от оплаты роуминга при соединениях с Россией.

В этот же день Хинштейн сообщил, что группа депутатов Госдумы от «Единой России» обратилась к ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января. Минцифры поддержало инициативу.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев указал на участие в беспорядках в Казахстане боевиков из Афганистана и стран Ближнего Востока. По словам лидера республики, замысел заключался в формировании на территории страны «зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти». Тогда же президент Казахстана заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости.

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