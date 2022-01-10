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В Госдуме предложили отменить роуминг для оказавшихся в зонах ЧП россиян

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Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи разработает законопроект, освобождающий граждан РФ, оказавшихся в странах с введенным режимом ЧП, от оплаты роуминга при соединениях с Россией. Об этом 10 января сообщил глава комитета, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн.

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«Считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне, четко определив, что российские граждане, оказавшись в странах с введенным режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией. Профильный комитет ГД приступает к разработке инициативы», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат уточнил, что механизм компенсации затрат для операторов будет определен с Минцифры отдельно.

«Такой закон станет реальной защитой для россиян, попавших в чрезвычайные обстоятельства вдали от дома», — подчеркнул глава комитета.

Ранее в этот день Хинштейн сообщил, что группа депутатов Госдумы от «Единой России» обратилась к ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января. Минцифры поддержало инициативу.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. В минздраве страны заявляли, что участники беспорядков нападали и на врачей: травмы получили более 10 медиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев указал на участие в беспорядках в Казахстане боевиков из Афганистана и стран Ближнего Востока. По словам лидера республики, замысел заключался в формировании на территории страны «зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти». Тогда же президент Казахстана заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости.

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