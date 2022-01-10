Отец 9-летней студентки МГУ отказался комментировать непосещение ею сессии

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений отказался комментировать сообщения пресс-службы факультета о непосещении девочкой экзаменов.

«Я не знаю, о чем идет речь. Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу», — сказал он «Известиям» 10 января.

Он отметил, что не будет ничего комментировать и не понимает, о чем идет речь.

Ранее в этот день в пресс-службе факультета психологии рассказали, что с 24 декабря по настоящее время студентка не появлялась на сдаче зачетов и экзаменов. На данный момент факультетом выясняются причины отсутствия Тепляковой на зимней сессии. Также в пресс-службе отметили, что университету не удалось связаться с родителями девочки.

На факультете также сообщили, что в случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой продолжать обучение, индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом.

Ранее, 22 декабря, на факультете сообщили, что студентка с 8 сентября без уважительных причин не посетила ни одного очного занятия. При этом подчеркивалось, что девочка при поступлении в вуз не продемонстрировала какие-либо «выдающиеся знания», в связи с чем не смогла пройти на бюджет.

В свою очередь мать Тепляковой отметила, что девочка действительно посетила только несколько очных семинарских занятий «из-за угроз, которые поступали ей». Отец девочки написал заявление о допуске его на факультет, чтобы он мог заходить вместе с дочерью на очные занятия для ее безопасности, однако ему не ответили.

26 декабря член СПЧ Александр Асмолов направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченным по правам человека Татьяне Москальковой и по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой приостановить «опасный социально-психологический эксперимент».

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й, но документ получила через год по техническим причинам.

В августе сообщалось, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на договорной основе.

21 декабря девочка сдавала предмет «Введение в психологию». По некоторым данным, она неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории прежде объявления оценки. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец Евгений Тепляков «устроил скандал».

Так мужчина напал на заведующего кафедрой. Сотрудники вуза вызвали полицию, но конфликт удалось разрешить до приезда правоохранителей. Евгений Тепляков в беседе с «Известиями» изложил свой взгляд на произошедшее. По его словам, процедура экзамена была нарушена, также не были озвучены критерии оценки.

Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку по факту скандала, произошедшего между отцом девятилетней студентки и преподавателями вуза.