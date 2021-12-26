Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней девочки в МГУ

Обучение девятилетней Алисы Тепляковой в Московском государственном университете (МГУ) им. Ломоносова может повлечь за собой нарушения психического развития девочки. Об этом 26 декабря сообщается в документе, подписанным Членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, академиком РАО Александром Асмоловым.

Он направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой приостановить «опасный социально-психологический эксперимент».

«В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избегания рисков буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения Конвенции прав ребенка, прошу Вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе малолетней Алисы Тепляковой», — написал Асмолов в Facebook.

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й, но документ получила через год по техническим причинам.

В августе сообщалось, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на договорной основе.

24 декабря стало известно, что команда уполномоченного по правам ребенка следит за ситуацией вокруг Алисы Тепляковой.

Мария Львова-Белова заявила, что семья Тепляковых не должна подвергаться травле. Она добавила, что органы опеки и попечительства не видят угрозы для жизни и здоровья ребенка. Также Алисе и ее родителям могут предоставить бесплатные услуги психологов.

21 декабря девочка сдавала предмет «введение в психологию». По некоторым данным, она неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории прежде объявления оценки. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец Евгений Тепляков «устроил скандал».

Сообщалось, что Тепляков напал на заведующего кафедрой. Сотрудники вуза вызвали полицию, но конфликт удалось разрешить до приезда правоохранителей.

Евгений Тепляков в беседе с «Известиями» изложил свой взгляд на произошедшее. По его словам, процедура экзамена была нарушена, также не были озвучены критерии оценки. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, однако ей не предоставили возможность сдачи в таком формате. По словам Теплякова, его ребенка «полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его».

Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку по факту скандала, произошедшего между отцом девятилетней студентки и преподавателями вуза.