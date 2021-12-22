Мать 9-летней студентки МГУ назвала причину непосещения дочерью очных занятий

Мать девятилетней студентки факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алисы Тепляковой в среду, 22 декабря, прокомментировала «Известиям» информацию о том, что девочка не посещала занятия с сентября.

По ее словам, Теплякова участвовала в обучении дистанционно — она посещала только лекции и лишь несколько раз смогла подключиться к семинарам. Мать отметила, что девочка действительно посетила только несколько очных семинарских занятий «из-за угроз, которые поступали ей».

Она объяснила, что девочку не отпускали одну на очные занятия, потому что там была «очень странная атмосфера».

«Нам присылали большое количество угроз, и мы не знали, от кого они идут», — отметила мать Тепляковой.

Женщина пояснила, что писала заявление на организацию дистанционных семинаров, чтобы девочка могла присутствовать на них онлайн, однако проблема не была решена.

Отец девочки написал заявление о допуске его на факультет, чтобы он мог заходить вместе с дочерью на очные занятия для ее безопасности, отметила мать студентки.

«На заявление ему не ответили. Мы спрашивали у всех, а в чем дело, в чем проблема. (…) То есть папу не пропускали никогда. Пару раз его пропускали в учебную часть, реально ему никогда не давали пройти на факультет», — пояснила женщина.

Ранее в этот день в пресс-службе факультета психологии, куда поступила девочка, заявили, что Теплякова с 8 сентября без уважительных причин не посещает ни одного очного занятия. При этом подчеркивалось, что девочка при поступлении в вуз не продемонстрировала какие-либо «выдающиеся знания», в связи с чем не смогла пройти на бюджет.

Днем ранее в пресс-службе отметили, что обеспечат комфортное обучение и пребывание в вузе Тепляковой. Так там прокомментировали информацию о конфликте отца ребенка с охраной вуза и заведующим кафедрой.

Об инциденте стало известно 21 декабря. При этом мнения о произошедшем у сторон разнятся.

В пресс-службе факультета сообщили, что Алиса сдавала предмет «введение в психологию». Она неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории прежде объявления оценки. Отмечалось, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец «устроил скандал».

В свою очередь, Евгений Тепляков в беседе с «Известиями» изложил свой взгляд на произошедшее. По его словам, процедура экзамена была нарушена, также не были озвучены критерии оценки. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, однако ей не предоставили возможность устной сдачи. По словам Теплякова, его ребенка «полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его».

В июле стало известно, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет. Теплякова окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й класс, но документ получила через год по техническим причинам.