Психфак МГУ пообещал обеспечить комфортное обучение 9-летней студентке

Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова обеспечит комфортное обучение и пребывание в вузе девятилетней студентки Алисы Тепляковой, заявили 21 декабря в пресс-службе факультета после сообщений о конфликте отца девочки с охраной вуза и заведующим кафедрой.

«Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета», — цитирует ТАСС представителя факультета.

О том, что между отцом Тепляковой и сотрудниками МГУ произошел конфликт стало известно ранее в этот день. При этом мнения о произошедшем у сторон разнятся.

В пресс-службе факультета сообщили, что Алиса сдавала предмет «Введение в психологию». Она не сдала его и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории прежде, чем узнала результат. В пресс-службе отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец «устроил скандал».

В беседе с «Известиями» Евгений Тепляков изложил свой взгляд на произошедшее. По его словам, процедура экзамена была нарушена, а саму сдачу назначили, не уведомив об этом родителей. Критерии оценивания, сообщил мужчина, также не озвучивались. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, уточнил Тепляков, однако преподаватели сообщили ей, что она не может сдать экзамен устно. По его словам, ректорат, Рособрнадзор и учебная часть были уведомлены о том, что родители запрещают проводить письменный экзамен, поскольку ребенок к нему не готовился.

Однако, согласно требованиям, если девочка не ответит письменно на первый вопрос, ее не допустят до второй части, то есть до устного экзамена. По словам Теплякова, его ребенка «полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его».

2 октября ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что девочка учится, а папа ходит с ней на занятия. Также ректор отметил, что девятилетнюю студентку не планируется отчислять.

В августе стало известно, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на договорной основе.

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, сообщалось 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й класс, но документ получила через год по техническим причинам.