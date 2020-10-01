Вне весовых категорий: почему родители выступают против новых систем оценок

В Калужской области родители выступили против введения новой системы оценок — средневзвешенной. В отличие от привычной среднеарифметической системы при таком подходе учитывается не только сама оценка, но и так называемый вес того или иного вида работы. Что представляет собой такая система, которая, впрочем, уже несколько лет вводится и в других российских школах, а также каким образом родители могут влиять на критерии оценивания своих детей — в материале «Известий».

Родители против нововведений

В Калужской области разгорелся спор вокруг введения в одной из школ города Малоярославец новой системы оценок. Участники общественной организации «Родительское движение. Калужская область», а именно родители учащихся Малоярославецкой школы № 1, выступили за отмену средневзвешенной системы оценок. Они создали петицию, где говорится о том, что «данная система не является оптимальной для объективной оценки полученных знаний, а является лишь еще одним стрессовым фактором для неокрепшей психики детей школьного возраста».

По мнению родительского сообщества, привычный среднеарифметический метод более универсален и объективен, чем средневзвешенный.

— При средневзвешенной системе оценки выставляет компьютер, а каждая оценка имеет свою «весовую категорию». Например, оценка по контрольной — это три балла, самостоятельная работа — два балла, домашняя работа или ответ у доски — один балл. Таким образом, если ученик написал контрольную работу на тройку или двойку в конце четверти, у него уже не будет времени и возможности на исправление этой оценки, ведь исправить надо будет не одну тройку, а целых три тройки или двойки, — указывалось в тексте.

Вне весовых категорий Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Согласно петиции, решение об изменении системы оценивания знаний было принято без согласования с родителями и учащимися и «без каких-либо аргументированных обоснований целесообразности данной методики приняли решение».

Однако, утверждают родители, статья 2 Федерального закона «Об образовании в РФ» гласит, что обучающиеся и родители являются важнейшими участниками образовательных отношений (п. 31). Статья 3, п.10 гарантирует «демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями».

Введена и в других регионах

Как сообщили «Известиям» в министерстве образования Калужской области, инициатором введения этой системы оценивания выступило не само ведомство, а администрация школы. «Они приняли решение перейти на средневзвешенную систему. Какая-то группа родителей предложила не переходить на нее, выступили против, записали ролик. Мы всё это увидели и попросили руководство школы еще раз выйти на диалог с родителями», — отметили в министерстве.

Вне весовых категорий Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Что касается самой средневзвешенной системы — это обычная пятибалльная система, просто каждый вид работы имеет свой удельный вес — коэффициент. Она применяется и в других регионах России, в частности, в некоторых московских школах. В чем смысл: в зависимости от сложности работы выставляются коэффициенты — 1, 2, 3, 4... Например, ученик получил пятерку, и эта пятерка умножается на этот коэффициент. Следующую оценку он, например, получил за устный ответ, допустим, четверку. Но у устного ответа коэффициент пониже — 3. Оценки умножаются на коэффициенты, складываются и потом делятся на сумму этих коэффициентов — получается средний балл. Это только один из вариантов, как может это проходить, — рассказали «Известиям» в ведомстве. — В некоторых школах электронный журнал так и считает оценки автоматически, в нем заложена эта градация.

Возможно, позже

Как сообщили «Известиям» в самой Малоярославецкой школе № 1, школа только планировала перейти к этой системе с начала учебного года. Согласно принятому в школе еще в августе положению о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вычисление средневзвешенной оценки планировалось сделать автоматическим в электронном дневнике. Однако сейчас реализация этого плана приостановлена после обращения недовольных родителей.

Вне весовых категорий Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Меньшинство победило большинство. Весь педагогический коллектив, администрация школы и большинство детей, заинтересованных в качестве знаний и результатах, были согласны с внедрением этой системы. Кроме того, сейчас мы принимаем претензии родителей о том, что они против того, что мы отказались от этой системы, потому что их как раз таки она устраивала. Мы никаких экспериментов не проводили, эта система проходит уже во многих российских школах, мы консультировались перед принятием решения о ее введении, — рассказали «Известиям» в Малоярославецкой школе. — Пока это внедрение приостановлено, и мы возвращаемся к старой системе. Будем работать над ней, и есть вероятность, что, может быть, мы к ней вернемся в следующем году, если она получит должное признание.

Решается локально

С математической точки зрения средневзвешенная система оценок более объективна, чем традиционная, потому что оценки, например, за проверочную работу или итоговый годовой экзамен теоретически имеют разный вес, считает член совета по общему образованию и дополнительному образованию детей комитета по образованию и науке Госдумы Константин Деревянко.

— Тем не менее ключевой вопрос состоит в том, а как определять вес той или иной учебной деятельности. Это на сегодняшний день регулируется локальными актами, то есть на уровне регионов или отдельных школ. Единых подходов в этом вопросе пока не существует. Система подвижна, развивается и требует еще уточнений и совершенствований, — указал он в разговоре с «Известиями». — Однако для того, чтобы она стала объективной и могла обеспечивать профилактику любых конфликтов, которые возникают в связи с тем, что, например, родители недовольны итоговыми оценками из-за несогласия с системой распределения этих коэффициентов, необходимо проводить комплексный анализ и вырабатывать единые стандарты.

Вне весовых категорий Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Каждая школа в рамках действующего законодательства имеет право по согласованию с участниками образовательного процесса принимать решения о том, по какой системе оценивать учеников и делать ли это вообще, указывает в беседе с «Известиями» председатель Ассоциации молодых педагогов России, директор лицея № 369 Константин Тхостов. «Сейчас, например, также активно обсуждается тема с выведением на зачетную систему таких предметов, как ИЗО, технологии, физкультура, музыка. Дело в том, что эти предметы иногда вызывают вопросы у детей и у родителей, ведь по большому счету они нужны для эмоциональной разгрузки, а когда начинается дополнительная нагрузка на и без того занятого по всем направлениям ребенка — это не совсем правильно, — отмечает Тхостов,

— По большому счету какова будет система оценивания — это договоренность отдельной школы с родителями во благо тех, кто там учится. Однако прежде чем что-то вводить, необходимо договариваться с участниками образовательного процесса, не забывая при этом главных экспертов в системе образования, к которым относятся и сами школьники, — считает он. — В любом случае это надо закрепить локально. В нашем учебном заведении, например, оценка выводится самой программой, которая называется «Электронный дневник»: ребенок свою четвертную оценку видит по ходу получения своих текущих оценок, и в этом нет никаких сложностей и проблем. Чем меньше человеческого фактора, тем лучше.

Законный рычаг давления

Любой локальный акт может быть обжалован вплоть до суда, сообщила «Известиям» адвокат Наталья Карагодина.

Вне весовых категорий Фото: РИА Новости/Павел Лисицын