На психфаке МГУ рассказали о пропуске занятий 9-летней студенткой

Девятилетняя студентка МГУ им. М.В. Ломоносова Алиса Теплякова с 8 сентября без уважительных причин не посещает ни одного очного занятия. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе факультета психологии, куда поступила девочка.

«К сожалению, начиная с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета. Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени их не получил», — приводит «РИА Новости» текст заявления.

При этом подчеркивается, что девочка при поступлении в вуз не продемонстрировала какие-либо «выдающиеся знания», в связи с чем не смогла пройти на бюджет. Родителям Тепляковой указали на недостаточную подготовленность абитуриентки, однако те настояли на заключении договора о платном обучении. На факультете пошли навстречу и закрепили за ребенком отдельного тьютора, чтобы она как можно скорее адаптировалась к условиям обучения в вузе.

Также, по данным пресс-службы психологического факультета, юная студентка успешно начала учебный семестр, преподаватели и учащиеся проявляли дружелюбность по отношению к ней. Однако родители девочки с первых же дней учебы стали настаивать на необходимости ускоренного обучения. Отмечается, что родители рассчитывали уместить шестилетнюю программу в два года ввиду «особых способностей» ребенка и «уникальной авторской методики обучения» ее отца.

Днем ранее в пресс-службе факультета заявили, что обеспечат комфортное обучение и пребывание в вузе Тепляковой. Так там прокомментировали информацию о конфликте отца ребенка с охраной вуза и заведующим кафедрой.

Об инциденте стало известно 21 декабря. При этом мнения о произошедшем у сторон разнятся.

В пресс-службе факультета сообщили, что Алиса сдавала предмет «Введение в психологию». Она неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории прежде объявления оценки. В пресс-службе отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец «устроил скандал».

В свою очередь, Евгений Тепляков в беседе с «Известиями» изложил свой взгляд на произошедшее. По его словам, процедура экзамена была нарушена, также не были озвучены критерии оценивания. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, однако ребенку не предоставили возможность устной сдачи. По словам Теплякова, его ребенка «полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его».

В июле стало известно, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет. Теплякова окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й класс, но документ получила через год по техническим причинам.