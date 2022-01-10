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Путин и Рахмон обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

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Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили в ходе телефонного разговора события в Казахстане. Об этом 10 января говорится на сайте Кремля.

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Стороны обсудили своевременность и эффективность помощи Казахстану по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Затрагивалась также афганская проблематика, в частности обстановка на таджикско-афганской границе», — отмечается в сообщении.

Стороны договорились о продолжении контактов.

Ранее в этот день в режиме видеоконференции прошла внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан). Лидеры обсудили ситуацию в Казахстане.

В частности, Путин заверил, что миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане в соответствии со ст. 4 договора от 1992 года. Он указал, что страны – участницы ОДКБ не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций».

Также в понедельник в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что ситуация в стране после произошедших в стране беспорядков стабилизирована и находится под контролем.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого Токаев обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

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